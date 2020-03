Bewoners van een serviceflat die van een gemeenschappelijke ingang gebruik maken, mogen niet meer buiten komen. Dat heeft gouverneur Cathy Berx beslist na advies van Zorg en Gezondheid. De maatregel geldt in elke gemeente. Niet alleen in Antwerpen-stad dus, waar al tot zo'n lockdown was overgegaan na het overlijden van 5 inwoners in éénzelfde serviceflat in Borgerhout.