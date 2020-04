16-jarige in levensgevaar na steekpartij in Antwerpen

In Antwerpen is vanavond een 16-jarige jongen levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekpartij aan de De Keyserlei, nabij het Centraal Station. Dat zegt de lokale politie. De dader is voorlopig spoorloos. Over het motief is nog niets bekend.

De politie ging na de melding over de steekpartij meteen ter plaatse met verschillende ploegen en bekommerde zich enerzijds om het slachtoffer, maar kamde ook meteen de omgeving uit aan de hand van een persoonsbeschrijving van de dader. 'Gezien de locatie is er onmiddellijk nazicht gedaan in het station en werden de politiezones Turnhout en Mechelen-Willebroek ingelicht omdat de verdachte zich mogelijk in die richting zou verplaatsen', zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. Voorlopig zou er nog niemand zijn opgepakt.