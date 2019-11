16-jarige rijdt met niet-verzekerde auto én legt positieve speekseltest af

Er is een nieuw stuk Ringfietspad klaar. In Borgerhout is het fietspad van aan de Stenenbrug tot de Luitenant Lippenslaan vernieuwd en doorgetrokken tot onder de Stenenbrug. Het Ringfietspad is een van de drukste fietswegen van de stad en volgt de ring van Antwerpen. De doorgang onder de Stenenbrug zorgt ervoor dat fietsers er voortaan zonder hindernissen kunnen doorrijden en dat conflicten met auto's worden vermeden. Tussen het Ringfietspad en de ring is ook een groene geluidsberm van drie meter hoog aangelegd. Die berm is nu nog kaal, maar deze zomer zullen er meer dan 5000 bomen worden gepland.