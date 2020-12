16 miljoen euro voor nieuwbouw of renovatie van Antwerpse scholen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert deze maand zo’n € 16 miljoen in 37 scholenbouwprojecten over de provincie Antwerpen. “We investeren daar waar de noden het grootst zijn en focussen voornamelijk op het secundair onderwijs”, zegt Weyts. “In deze regeerperiode investeren we 3 miljard euro in schoolinfrastructuur. Dat is nog nooit gezien. Hiermee kunnen we de grootste noden lenigen.”

Deze financiële steun kunnen schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs) krijgen voor bouw- of verbouwingswerken. Deze regeerperiode trekt Vlaanderen een half miljard euro extra uit voor scholenbouw: in totaal zal de investeringsteller voor schoolinfrastructuur op wel 3 miljard euro staan.

Weyts investeerde in de laatste maand van 2020 via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) ruim € 46 miljoen in maar liefst 107 scholenbouwprojecten over gans Vlaanderen. De provincie Antwerpen krijgt hiervan € 16 miljoen om te investeren in 37 projecten.

Gemeentelijke Basisschool Het Klaverbos in Hemiksem kan rekenen op € 3,8 miljoen voor een nieuwbouwproject en omgevingswerken. Vrije Basisschool - Sint-Stanislascollege in Antwerpen ontvangt € 3 miljoen capaciteitsmiddelen voor het uitbreiden van de basisschool. Het Stedelijk Lyceum Pestalozzi II en het Stedelijk Lyceum Cadix voeren met € 2,6 miljoen een totaalrenovatie uit.

(foto : Google Street View)