16 onverzorgde kleine honden in beslag genomen

Afgelopen maandag heeft de Antwerpse politie 16 honden in beslag genomen omdat ze in erbarmelijke omstandigheden leefden. Het wijkteam van Hoboken was eerder op het adres al twee keer ter plaatse geweest. Twee keer stelde het team vast dat de honden in een badkamer met een vrije vloerruimte van amper vier vierkante meter gehouden werden. In een kast met bakjes werden ze gevoed en konden ze slapen.

De eigenares kreeg naar aanleiding van de vaststellingen maatregelen opgelegd. Maar daar was bij de controle van maandag maar weinig van te merken. Met moeite kon de politie tot bij de dieren geraken omdat er overal rommel lag opgeslagen. In de woning, op het gelijkvloers, stonk het naar uitwerpselen.

De honden verbleven nog altijd in een Zweedse vakjeskast met bakjes waar hier en daar nestmateriaal aangebracht was maar waar alles vol met hondenhaar lag. Er stonden ook drie wasmanden waar de honden konden in liggen, maar in maar één mand was nestmateriaal aangebracht. Verder was er geen plaats voorzien waar de hondjes in konden slapen. In tegenstelling tot de eerste vaststellingen, konden de dieren de badkamer nu wel verlaten.

De eigenares had ervoor gezorgd dat de honden naar een gangetje konden stappen. Daar vond de politie een hondje in een plastieken mand dat op een stuk oud brood zat te knagen. Er stond ook een emmertje met water, maar daar konden de kleinere hondjes niet bij. Sommige honden bevonden zich in een verstoorde fysieke of mentale toestand. Omwille van de onaangepaste zorg voor de dieren, en de beperkte bewegingsvrijheid die ze kregen, zijn de 16 honden (chihuahua's, een Maltezer, een Chinese naakthond en een keeshond) in beslag genomen en overgebracht naar een dierenasiel.

Omdat de eigenares van 57 meer dan 10 volwassen honden in huis had, zou ze ook in het bezit moeten zijn van de nodige vergunningen. Ook dat was niet het geval en daar stelde de politie nog een bijkomend proces-verbaal voor op.