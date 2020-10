16 personen aangehouden bij onderzoek naar cocaïnehandel

Bij het onderzoek naar cocaïnetrafiek zijn 16 personen aangehouden door onderzoeksrechter. Dat meldt het federaal parket en de parketten Limburg en Antwerpen. Uit het onderzoek blijkt dat meerdere criminele organisaties in Antwerpen en Limburg een netwerk vormen.

Op 28 september en 1 oktober zijn er bij een actie in totaal 54 huiszoekingen geweest, in zowel binnen- als buitenland. 33 huiszoekingen vonden in de provincie Antwerpen plaats.

29 personen werden van hun vrijheid beroofd. Onder hen drie politieagenten en een voormalig rijkswachter. 16 verdachten zijn aangehouden op verdenking van handel en invoer van verdovende middelen, witwassen van geld en het deel uitmaken van een criminele organisatie.

Tijdens de actie van maandag 28 september werden in totaal 1,3 miljoen cash geld in beslag genomen, 700.000 giraal geld, aandelen ter waarde van 62.000 euro, wapens en een 40-tal voertuigen.

Het onderzoek bracht aan het licht dat diverse criminele organisaties in Antwerpen en Limburg samenwerken. Ze hielpen elkaar bij de invoer en verdeling van grote ladingen drugs en bij het witwassen van de opbrengsten. "De organisaties hebben sterke vertakkingen in de bovenwereld en alle lagen van de maatschappij. Zo zouden medewerkers en zaakvoerders van onder meer expeditiekantoren, warenhuizen en transportfirma's ten dienste staan van de criminele organisaties en hiervoor riant vergoed worden", stelt Eric Van der Sypt, woordvoerder van het federaal parket.

Eind vorig jaar werd er in de Antwerpse haven bijna 3.000 kilo cocaïne gevonden. Toen is de bal aan het rollen gegaan. In de loop van het onderzoek werd trouwens nog eens 650 kilogram cocaïne in beslag genomen.

