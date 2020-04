162 nieuwe overlijdens door het coronavirus

Er zijn opnieuw 162 mensen om het leven gekomen door het coronavirus in België, dat werd vandaag bekendgemaakt op het persmoment van het Nationaal Crisiscentrum.

Er werden ook 241 bijkomende sterfgevallen in woonzorgcentra in Vlaanderen gemeld tussen 1 april en 4 april. Dit geeft een totaal van 403 sterfgevallen en brengt het dodental op 2.035 doden

Naast de nieuwe overlijdens zijn er ook 314 mensen opgenomen in het ziekenhuis, dat is een daling in vergelijking met de vorige dagen. 171 hebben het ziekenhuizen mogen verlaten.

Grote toename in aantal overlijdens mogelijk door nieuw telsysteem