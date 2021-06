1650 elektrische deelfietsen zullen Antwerpse gemeenten verbinden

Donkey Republic, een Deens mobiliteitsbedrijf, mag in de Vervoerregio Antwerpen een deelsysteem voor elektrische fietsen uitbouwen. Dat heeft Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbinding, beslist. Vanaf de lente van 2022 zouden de oranje fietsen in het straatbeeld te zien zijn, met in eerste instantie 1.650 elektrische deelfietsen die je vindt aan mobiliteitsknooppunten zoals park and rides en treinstations. Donkey Republic is in ons land al actief in Gent en Kortrijk, maar de schaal waarop het bedrijf elektrische deelfietsen zal verdelen in de Vervoerregio Antwerpen en enkele aangrenzende Wase gemeenten zou 'ongezien' zijn.