16e Antwerp Diner: aids op het menu met bekende chefs, artiesten en de homopoes van Poetin

Op zondag 5 februari 2017 wordt voor de 16e keer Antwerp Diner georganiseerd in de Zuiderkroon in Antwerpen. Onder het motto “wij zetten aids op het menu” wordt er geld ingezameld voor onderzoek en preventie van aids en HIV. Verschillende Belgische gerenommeerde chefs als Seppe Nobels en Dominique Persoone serveren samen met de studenten van de PIVA topgerechten voor de gasten. Op het podium staan onder andere Laura Tesoro, Gene Thomas en Kate Ryan. Tijdens het galadiner wordt de beroemde ‘Poetin poes’ van kunstenaar Hannes D’Haese geveild. Alle plaatsen voor het benefietdiner zijn al uitverkocht. Tijdens de vorige editie werd 70.000 euro ingezameld.



De avond start om met een uitgebreide receptie. Nadien worden de gasten getrakteerd op een uitgebreid diner, verzorgd door Belgische topchefs die worden ondersteund door leerlingen van het PIVA. Gerard Spuesens (Brasserie Appelmans), Ingrid Neven (Pazzo), Marc Gottenbos (Horta Grand Cafe), Olivier De Vinck (Kommilfoo), Rudi Van Beylen (Hof ten Damme), Wouter Keersmaekers (De Schone van Boskoop), Francesco De Candia (Francesco & Julia), Seppe Nobels (Graanmarkt 13), Dennis Broeckx (L’Epicerie du Cirque), Dominique Persoone (The Chocolate Line), Bert-Jan Michielsen (The Butcher’s Son), Vadim Vesters en Matthias Jacobs (Black Smoke).

De leerlingen van het PIVA (Proviniciaal Onderwijs Antwerpen) zorgen samen met hun leerkrachten Luc Godon (PIVA), Marc Greveling (PIVA) en Kris Van Rysselberghe (PIVA) voor de ondersteuning van het chefs-team van Antwerp Diner.

Op het sterrenmenu staat onder andere Pulled beef met zoet zure groenten, een espuma van gerookte bloody mary en gepofte quinoa van paprika, Carpaccio van coquilles met Burrata mozzarella met limoen en kappers en Duif uit Anjou met aardpeer, jus van kersenblad en een apart gevulde biet met een bietjus.

Laura Tesoro en Kate Ryan op het podium

Heel wat artiesten zorgen die avond voor live entertainment. Timothy, de tenor die iedereen omver blies in Belgium’s got talent, zorgt tijdens het aperitief voor een muzikale noot. Nadien staan In Team, Ludoviq (finalist in De Nieuwe Lichting van Studio Brussel), Laura Tesoro, Gene Thomas, Kate Ryan, Donna Summer Tribute en Charel van Domburg en Wim Soutaer op het podium tijdens Antwerp Diner.

Het hoogtepunt van de avond is de Antwerp Diner Tombola, waarbij elk lot garant staat voor een waardevolle prijs. De opbrengst van de avond gaat naar 3 goede doelen die zich inzetten voor de bestrijding van aids en HIV: Instituut Tropische Geneeskunde, Tomorrow4Isibani en Sensoa. Tijdens de vorige editie werd er zo’n 70.000 euro opgehaald om aan de goede doelen te schenken.

Voor de zesde keer wordt ook de Marc De Punt Award uitgereikt. Marc De Punt is de bezieler van Antwerp Diner en hij zette in 1996 de Antwerpse hotels aan om samen een benefiet te organiseren om zo geld in te zamelen ter preventie van aids en HIV. Sinds 2011, 7 jaar na het overlijden van Marc, brengt de nieuwe organisatie een hommage aan hem en belonen ze een lovenswaardig project dat werkt rond deze problematiek. Als klap op de vuurpijl worden er ook zes schitterende hoofdprijzen verloot, onder toeziend oog van een gerechtsdeurwaarder.

Homo-poes geveild

Tijdens het galadiner wordt de beroemde ‘Poetin poes’ van kunstenaar Hannes D’Haese geveild. Het kunstwerk uit het project ‘It’s Okay To Be Gay’ werd vorig jaar naar het Kremlin gestuurd, maar werd daar niet aanvaard door de Russische president Vladimir Poetin. De koper van de ‘homoseksuele poes’ krijgt ook de volledige trackinglist mee én een replica. In de toekomst zal WM Gallery altijd een percentage van de verkochte werken van Hannes D’Haese schenken aan Antwerp Diner.

Antwerp Diner kan alleen maar bestaan dankzij de steun van sponsors en vrijwilligers.

Meer informatie kan u hier vinden.