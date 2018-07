17 huiszoekingen bij grote drugsactie, vooral vrouwen opgepakt

Het drugsondersteuningsteam (DOT) van de Antwerpse politie heeft deze week tijdens een grote actie 17 huiszoekingen uitgevoerd in het drugsmilieu. Daarbij werden 11 personen gearresteerd. Tijdens de actie werden grote hoeveelheden luxekledij, verschillende auto's en een aantal hoeveelheden cocaïne in beslag genomen.

Het onderzoek kwam in een stroomversnelling door de arrestatie van een runner. Door middel van onder meer observaties en telefoontaps kon het DOT een uitgebreid drugsnetwerk blootleggen. De bende zou vooral actief zijn in het Waasland, maar opereerde vanuit Antwerpen. Deze week ging het DOT over tot huiszoekingen in verschillende Antwerpse districten en in Mortsel.

11 arrestaties

In totaal werd er op 17 plaatsen gecontroleerd en werden 11 personen gearresteerd. Zeven onder hen werden voorgeleid. Eén van betrokkenen werd al voor de derde keer gearresteerd voor drugshandel. Ze zou haar bezigheden verderzetten tijdens de werkstraf die ze had gekregen na een eerdere veroordeling voor drugshandel. Twee bijkomende personen werden geïdentificeerd, maar werden niet in hun woning aangetroffen. Zij staan geseind. Opvallend was het groot aantal vrouwelijke verdachten.

Bij de actie werd bijstand verleend door de lokale recherche, het snelleresponsteam, verschillende wijkonderzoeksteams en de drugshonden van lokale en de federale politie.

Overzicht inbeslagnames

Bij de verschillende huiszoekingen werden vooral luxegoederen in beslag genomen. Het betreft vooral merkkledij ter waarde van vele 10.000den euro's.

25 gsmtoestellen

5 luxewagens

2 laptops

29 broeken, 28 paar schoenen, 36 t-shirts, 15 truien, 8 handtassen, 13 jassen, 18 jurken, 16 accessoires en 4 overige kledingstukken.

een aantal hoeveelheden cocaïne en cannabis

(bericht en foto : Politie Antwerpen)