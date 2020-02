17-jarige in gesloten instelling geplaatst na reeks diefstallen met geweld

De lokale recherche jongerencriminaliteit van PZ Antwerpen heeft woensdag een 17-jarige opgepakt die mogelijk in aanmerking komt voor een reeks feiten van diefstallen met geweld in de buurt van het Te Boelaerpark in Borgerhout en het Villegaspark in Berchem. Op vraag van het parket is de jongere door de jeugdrechter geplaatst in een gesloten jeugdinstelling.

Op 27 september vorig jaar werd een jongeman beroofd van zijn draadloze audio-oortjes. Een dag later moest een jongeman in het Te Boelaerpark onder bedreiging van een mes zijn gsm afgeven. Eerder op die dag werd een koppel in hetzelfde park aangevallen. De vrouw van het koppel kreeg zware klappen.

De 17-jarige werd op 29 november voorgeleid voor de feiten van de diefstal van de gsm. Hij gaf toe betrokken te zijn bij de feiten en bekende twee vechtpartijen en een winkeldiefstal, maar zweeg in alle talen over andere feiten. Hij kreeg toen gepaste jeugdbeschermingsmaatregelen opgelegd.

Op 13 december stond de minderjarige opnieuw voor de jeugdrechter voor een diefstal met geweld in bende op 17 november 2019. Omdat er geen plaats was in een gesloten instelling, legde de jeugdrechter gepaste jeugdbeschermingsmaatregelen op.

In het verdere onderzoek kon de 17-jarige in beeld gebracht worden als dader van de feiten op 27 en 28 september en voor een diefstal van geld en een portefeuille op 17 augustus, een diefstal van een gsm in het Te Boelaerpark op 9 november, een diefstal van een gsm en geld op 16 december en een diefstal van geld en een gsm in Park Wolverberg op 8 januari.

De lokale recherche jongerencriminaliteit heeft de jongen woensdag gearresteerd en op vraag van het parket is de 17-jarige voor de derde keer voorgeleid. Hij werd metee in een gesloten jeugdinstelling geplaatst.

Het onderzoek naar mogelijke mededaders en mogelijke andere feiten wordt verdergezet door de lokale recherche jongerencriminaliteit.

(archieffoto Pixabay)