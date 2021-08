17-jarige inbreker in kledingwinkel trekt zijn nieuwe "aanwinsten" meteen aan

In Loenhout zet iedereen tegenwoordig elke dag een kruisje in z'n agenda, want de bloemencorso komt nu wel écht dichtbij. Op zondag 12 september tonen de buurtschappen de wagens waar ze een jaar lang aan gewerkt hebben versierd hebben met vele tienduizenden dahlia's. Het wordt een evenement zonder mondmaskers maar mét corona safe tickets. Maar dat hebben ze er in Loenhout graag voor over.