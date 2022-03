17-jarige weer gearresteerd na vondst van drugs

Het wijkteam van Deurne van de Antwerpse politie wilde op woensdag een jongeman controleren die in het begin van het jaar al was gearresteerd voor het verkopen van drugs. De man had geen zin in een controle en probeerde te ontkomen. Tijdens zijn vlucht gooide hij een zakje weg, waar nadien 55 gram cannabis in werd aangetroffen.

Er werd beslist om een huiszoeking te organiseren. Daar werd nog een kleine hoeveelheid drugs (cannabis en hasj) aantroffen, alsook een vals briefje van 50 euro. De 17-jarige verdachte werd opnieuw gearresteerd.

Het wijkondersteuningsteam van de regio Oost merkte op dinsdag dan weer een man op die op de Bisschoppenhoflaan en wel heel kort bezoek bracht aan een appartement. Hij werd gecontroleerd en bleek net cocaïne te hebben geleverd aan de bewoner. De man had nog een kleine 5 gram cocaïne op zak en was in het bezit van 2 300 euro cash. De drugs en het geld werden samen met de wagen en de twee gsm-toestellen van de man in beslag genomen. De 27-jarige werd gearresteerd en voorgeleid.