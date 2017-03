1,7 miljoen voor restauratie van forten rond Antwerpen

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent een premie van 704.937,40 euro toe aan het gemeentebestuur van Wommelgem voor de restauratie van Fort 2 van de Brialmontvesting. Het gemeentebestuur van Borsbeek krijgt 1.067.536,15 euro voor de restauratie van Fort 3 van diezelfde vesting.

De fortengordel rond Antwerpen neemt in de internationale vestingbouwkunde een vooraanstaande plaats in als prototype van een grootschalige stadsverdediging. Het geheel geeft een beeld van de wijze van oorlogsvoering in de negentiende eeuw.

Fort 2 Wommelgem

Fort 2, met inbegrip van alle oude gebouwen, grachten en omwallingen, is sinds 1996 beschermd als monument.

De gemeente Wommelgem kocht het fort in 1977. Het monument kreeg een nieuwe bestemming als natuur- en recreatiegebied. Sindsdien staat een deel van het fort ter beschikking van de Wommelgemse verenigingen. Er zijn ook vijf musea gehuisvest en er zijn geleide bezoeken mogelijk.

De premie dient voor de restauratie van het schrijnwerk, het metselwerk van het hoofdgebouw, de gedeeltelijke reconstructie van de oorspronkelijke gevels en de waterafdichting van het officierengebouw.

Fort 3 Borsbeek

Fort 3 is het eerst gebouwde fort van de Brialmontvesting. Het is beschermd sinds 2003. Vanuit dit fort was het mogelijk om via een weergang een mogelijke vijand van zeer dichtbij onder vuur te nemen: een troef die de andere forten niet hadden.

Vandaag wordt het fort gebruikt door verschillende verenigingen in Borsbeek. Vooral in de zomermaanden is er veel te beleven: een zomerbar, discgolf, een speelparcours voor kinderen.

Met de onroerenderfgoedpremie van 1.067.536,15 euro wordt de linkergalerij van het fort gerestaureerd en herbestemd. De lokalen worden ingericht tot polyvalente ruimte voor gemeenschappelijke activiteiten en tot tentoonstellingsruimten. De gevels worden gedeeltelijk gereconstrueerd, en het dak wordt gedicht om waterinfiltratie te verhinderen. De onmiddellijke omgeving wordt opgehoogd tot het oorspronkelijke niveau om de toegankelijkheid te bevorderen.

Foto: Fort 2 © Archeonet Vlaanderen