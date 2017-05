173 moskeestewards helpen contact met de buurt verbeteren

51 Antwerpse moskeeën zetten tijdens de ramadan in totaal 173 moskeestewards in om mogelijke overlast rond de drukbezochte moskeeën te vermijden. De stewards zijn het aanspreekpunt voor buurtbewoners bij geluids- of parkeeroverlast. Het gaat om vrijwilligers, zoals (bestuurs)leden van de moskee, die nauw samenwerken met buurtregie en de politie. De ramadan is dit jaar begonnen op 27 mei en duurt tot 25 juni.

In Antwerpen zijn er 61 islamitische gebedshuizen die meestal gevestigd zijn in woonwijken en tot 5 keer per dag worden bezocht. De ramadan is doorgaans de drukste periode van het jaar. Moslims bezoeken de moskee dan vooral na de vastenverbreking, na zonsondergang, waardoor de parkeerdruk en geluidsoverlast in de soms dichtbevolkte woonwijken fors kunnen toenemen.

De Antwerpse moskeeën willen dat soort overlast beperken en voorkomen via verschillende maatregelen. Zo namen sommige moskeeën het initiatief om het laatste avondgebed te vervroegen. 51 Antwerpse moskeeën zetten daarnaast ook 173 moskeestewards in. De stad maakt al sinds 2011 afspraken met moskeeën, politie buurttoezicht en buurtregie zodat gelovigen de ramadan op een vlotte en serene wijze kunnen vieren met respect voor de buurt. Dat er steeds meer moskeeën meewerken blijkt uit de cijfers: in 2016 ging het nog om 41 moskeeën die samen 160 stewards inzetten.

Aanspreekpunt voor bezoekers en buurtbewoners

De stewards zijn bestuursleden of leden van de moskee die voor en na het gebed op vrijdag, feestdagen en tijdens de hele periode van de ramadan toezicht houden aan de deuren van moskeeën. Ze spreken de moskeebezoekers aan op hun verantwoordelijkheid tegenover de buren en vragen hen om niet te blijven napraten aan de poorten.

De moskeestewards zijn ook aanspreekpunt voor de buurtbewoners wanneer er toch iemand fout parkeert of geluidshinder veroorzaakt. Ze zorgen ervoor dat het moskeebezoek in de beste omstandigheden plaatsvindt, zowel voor bezoekers als voor buurtbewoners. De stewards zijn allen Nederlandstalig. Bovendien hebben ze een EHBO-opleiding achter de rug zodat ze ook eerste hulp kunnen bieden wanneer zich een ongeval voordoet.