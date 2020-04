175.000 euro voor verkeersveilige initiatieven aan scholen

52 scholen van het basisonderwijs en 9 gemeente krijgen dit jaar in totaal 175.000 euro aan subsidies voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Het gaat over basisscholen uit Antwerpen, Boechout, Boom, Borgerhout, Deurne, Hoboken, Hove, Kapellen, Kontich, Malle, Merksem, Ranst, Rumst, Stabroek, Wilrijk, Wommelgem, Wuustwezel en Zandhoven. De provincie Antwerpen ondersteunt scholen en gemeenten bij de aankoop van materialen voor verkeerslessen, een fietsenstalling of een verkeersveilige schoolomgeving.

De provincie Antwerpen zet in op verkeersveilige scholen. Gedeputeerde voor Mobiliteit Luk Lemmens licht toe: “De provincie Antwerpen ondersteunt de aankoop van materialen waarmee kinderen in een beschermde omgeving en op straat kunnen oefenen of initiatieven om de school verkeersveiliger te maken. Zo bereiden ze zich op jonge leeftijd voor om zich veilig in het verkeer te verplaatsen.”

De provincie Antwerpen kende in 2020 175.000 euro toe aan de verkeersveilige projecten van 52 scholen en 9 gemeente. Hiervan vroegen 16 scholen een subsidie voor een fietsenstalling aan. “Door het plaatsen van een kwaliteitsvolle fietsenstalling geven scholen een duidelijk signaal: kinderen die met de fiets komen, kunnen rekenen op een comfortabele en overdekte stalplaats. Zo moedigen we kinderen en hun ouders aan om voor de fiets te kiezen”, aldus gedeputeerde voor Mobiliteit Luk Lemmens.

Lijst van toegekende subsidies