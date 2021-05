18-jarige gedetineerde liet pakket vol drugs gevangenis binnensmokkelen

Sinds zondag 3 mei vangt Zorgbedrijf Antwerpen een Indiase scheepsbemanning op. Het schip lag al sinds vrijdag 1 mei aan de ketting in de Antwerpse haven omdat enkele bemanningsleden positief testten op het coronavirus. Ze verblijven in het voormalige PVT (psychiatrisch verzorgingstehuis) bij woonzorgcentrum Sint Anna, volledig afgescheiden van de andere afdelingen van het woonzorgcentrum. Omdat men vreest voor de Indiase variant konden de 23 bemanningsleden van het Indiase schip niet in quarantaine op hotel. Agentschap Zorg en Gezondheid stelde daarop de vraag om hen op te vangen aan Zorgbedrijf Antwerpen. Na overleg met de Antwerpse rampencoördinator werd een leegstaande afdeling bij woonzorgcentrum Sint Anna geschikt bevonden. De afdeling is volledig afgesloten van de andere bewoners van het woonzorgcentrum en heeft een aparte ingang. De Indiase bemanning stelt het goed. Momenteel verblijven nog 2 van hen in het ziekenhuis. De 18 bemanningsleden die in het woonzorgcentrum verblijven, hebben elk een eigen kamer met televisie en internet. Eten krijgen ze via de rederij omdat dat specifiek op hun noden is afgestemd. De bemanningsleden worden dagelijks medisch opgevolgd door een arts en verpleegkundigen van het woonzorgcentrum en regelmatig opnieuw getest. Zo konden 3 van hen die negatief testten al verhuizen naar een hotel om daar verder hun quarantaine uit te zitten. Ook al het betrokken personeel wordt regelmatig getest.