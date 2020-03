18-jarige zonder rijbewijs crasht na vluchtmisdrijf wellicht onder invloed van lachgas

Een interventiepatrouille merkte vannacht een voertuig op dat aan hoge snelheid een rood verkeerslicht negeerde op de Binnensingel, ter hoogte van de Plantin en Moretuslei. De patrouille maakte met haar blauwe lichten duidelijk het voertuig te willen controleren, maar de bestuurder besloot de vlucht te nemen richting Antwerpse Ring.

Door de hoge snelheid van het voertuig verloor de politie het aanvankelijk uit het oog. Kort na de feiten werd echter een verkeersongeval gemeld in de Brusselstraat. Daar had een bestuurder de bocht te ruim genomen en de berm geraakt. Bij aankomst van de politie konden twee inzittenden ter plaatse aangetroffen worden, een man van 18 en een vrouw van 17. Eén van de inspecteurs merkte op dat de inzittenden twee lachgasflessen uit het voertuig weggooiden. De twee flessen werden gerecupereerd en in beslag genomen. De 17-jarige duidde de 18-jarige aan als bestuurder van het voertuig. Deze beweerde echter dat een derde persoon, de bestuurder, was gevlucht na het ongeluk. De jongeman kon geen rijbewijs voorleggen. De twee inzittenden werden overgebracht naar het politiekantoor en de wagen werd getakeld voor verder onderzoek.