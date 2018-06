18 maanden cel geëist tegen man die Joden lastig viel

Door een IT-fout in het digitale bestellingssysteem voor huisraad en sigaretten van de gevangenis in Beveren zijn minstens dertig gedetineerden erin geslaagd om voor tienduizenden euro's aan gratis producten te krijgen. Dat melden enkele kranten. Het misbruik zou ook al jaren aan de gang zijn, eigenlijk al vanaf vlak na de opening van wat toen 'het modernste cellencomplex van België' werd genoemd. De gevangenen worden verdacht van fraude binnen de gevangenismuren. Ze gebruikten een programmeerfout in het digitale kantinesysteem om gratis producten te bestellen. Een maand geleden werd de digitale fraude ontdekt. De politie is nu een strafonderzoek gestart, maar de dertig fraudeurs werden vrijdag al op het matje geroepen door de directie en kregen een tuchtsanctie. De omvang van de fraude zou mogelijk nog veel groter zijn. Foto Belga