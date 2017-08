18 maanden cel voor drugsdealer

Mahmoud B. uit Antwerpen heeft 18 maanden cel en 8.000 euro boete gekregen, omdat hij drugs gedeald had vanuit café Sky in de Prekersstraat, dat in april nog voor twee maanden gesloten werd op bevel van burgemeester Bart De Wever.

De rechtbank verklaarde ook een illegaal verkregen vermogensvoordeel van 1.000 euro verbeurd. De politie had op 24 februari een vermoedelijke drugsgebruiker opgemerkt en was hem naar café Sky gevolgd. Toen hij weer buiten kwam, had hij een gebruikershoeveelheid cocaïne bij zich. De politie controleerde het café en trof er de beklaagde en een dienster aan. Mahmoud B. had 740 euro in zijn bezit, alsook verschillende gsm’s. In de kelder van het café werden 36 verpakkingen met in totaal 43 gram cocaïne gevonden. Die verpakkingen waren identiek aan degene die werden aangetroffen op de gebruiker. Er lag ook 2,5 gram marihuana in de kelder.

Bij een huiszoeking bij de beklaagde werd 4.495 euro cash in beslag genomen. Er werd ook een huurcontract gevonden, waaruit bleek dat hij het pand van café Sky sinds eind 2015 huurde. De dienster verklaarde dat het er een komen en gaan was van klanten die niks dronken, maar telkens met Mahmoud B. of zijn neef, die verantwoordelijk was voor het café, naar de keuken gingen. De rechtbank vond de feiten bewezen. De beklaagde was gekend voor drugsfeiten en werd in januari 2016 al een keer veroordeeld.