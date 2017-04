18 maanden cel voor gewapende overval in Deurne

De 21-jarige Bilal A. is vandaag veroordeeld tot achttien maanden cel en 600 euro boete. De correctionele rechtbank van Antwerpen vond het bewezen dat hij vorig jaar een gewapende overval had gepleegd op een apotheek in Deurne.

De beklaagde ontkende echter iedere betrokkenheid. De overval gebeurde op 17 oktober 2016. Twee mannen stapten toen rond 10 uur de apotheek aan de Albert Bevernagelei in Deurne binnen. De ene droeg een carnavalsmasker, de andere had de kap van zijn jas over zijn hoofd getrokken. Ze bedreigden de apothekeres met een groot mes en eisten het geld uit de kassa. Ze gingen met ongeveer 300 à 350 euro aan de haal.

Het slachtoffer haalde er meteen de politie bij en op basis van haar persoonsbeschrijving van de daders werd Bilal A. tien minuten later opgepakt in de buurt van de apotheek. De apothekeres herkende zijn postuur, houding en de manier waarop hij loopt als de overvaller die zijn kap over zijn hoofd had getrokken. Bilal A. had ongeveer de helft van de buit op zijn zak. De beklaagde ontkende, maar zijn verklaring stond volgens de rechtbank bol van de tegenstrijdigheden. De andere overvaller kon niet gevat worden.