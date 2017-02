18 maanden effectieve celstraf voor zaalvoetballer Achahbar

Zaalvoetballer Yassine Achahbar is vandaag veroordeeld tot een celstraf van 3 jaar, waarvan de helft, 18 maanden, effectief.

Volgens de rechtbank heeft hij zich schuldig gemaakt aan bendevorming. De Antwerpse zaalvoetballer krijgt 18 maanden effectieve celstraf voor bendevorming. De twee Nederlanders die met hem betrapt werden op hun zoektocht naar drugs in de haven, werden bij verstek tot 3 jaar effectief veroordeeld.

De advocaat van Achabar had de vrijspraak gepleit. Volgens de advocaat had Achahabar niets strafbaars gedaan en kende hij de twee Nederlanders, die samen met hem werden op gepakt, 'van haar noch pluim'. Achahbar zette zich ook al een hele tijd in als straathoekwerker.