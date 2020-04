Er zijn 185 nieuwe overlijdens ten gevolge van het coronavirus. Ook zijn er de afgelopen 24 uur 420 nieuwe mensen opgenomen in het ziekenhuis.

In totaal zijn er nog 1632 dodelijke slachtoffers van het covid-virus in België. 1257 mensen liggen op intensieve zorgen.

De situatie is onder controle, maar het is belangrijk dat we blijven doorzetten, zegt Yves Stevens, woordvoerder van het crisiscentrum.

(foto © Belga)