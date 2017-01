19-jarige in levensgevaar na aanrijding door bus

Vanochtend is een 19-jarige jongen in Borgerhout aangereden door een bus van De Lijn. Hij werd geraakt door de zijspiegel.

Het ongeval gebeurde kort voor 8 uur. De jongeman stond te wachten aan de bus- en tramhalte op de Turnhoutsebaan in Borgerhout. Hij werd geraakt door de zijspiegel van een bus die aan de halte aankwam. De ziekenwagen kwam ter plaatse en onderweg naar de kliniek verslechterde de toestand van de jongen zo erg, dat er een MUG werd bijgeroepen. Het slachtoffer is momenteel nog in coma.

(foto Google Street View)