1e van 14 nieuwe Albatrostrams komt vannacht aan in Antwerpen

De eerste van 14 nieuwe Albatrostrams komt vannacht aan in Antwerpen. Het gaat om een extra lange lagevloertram die plaats biedt aan 250 reizigers. De 14 nieuwe trams zijn netto goed voor 1600 extra reizigersplaatsen op het Antwerpse tramnet. Na deze levering kunnen 50 PCC-trams met pensioen.

Met een lengte van 60 meter en een totaalgewicht van 80 ton is dit een uitzonderlijk transport in Antwerpen. De tram komt van de Bombardiervestiging in Brugge en rijdt naar de stelplaats aan de Noorderlaan. Hij is volledig geassembleerd en rijdt via een helling met rails van de vrachtwagen. De aankomst is voorzien om half één. Rond kwart voor 2u, nadat de laatste trams zijn binnengereden, wordt de Albatros gelost.

Een derde PCC-trams met pensioen

Netto zorgt de instroom van nieuwe Albatrossen voor 1600 extra reizigersplaatsen op het Antwerpse tramnet. Samen zijn de 62 Albatrossen goed voor ruim een derde (36 %) van het aantal Antwerpse reizigersplaatsen. De nieuwe trams zijn ook goed nieuws voor de trambestuurders: na de levering verdwijnen in totaal 50 PCC-trams uit het straatbeeld. Dat is een derde van de PCC-vloot.

Door de komst van de nieuwe trams kunnen een aantal Hermelijntrams doorschuiven naar andere lijnen. Daar vervangen ze gekoppelde PCC-trams. Zo groeit overal het aantal reizigersplaatsen. Als alles vlot verloopt, gaan de laatste PCC-trams in 2023 met pensioen. Tegen dan krijgt Antwerpen nog eens 66 nieuwe lagevloertrams.

109 zitplaatsen in recuperatieleder

Een lange Albatrostram biedt plaats aan 250 reizigers en heeft 109 zitplaatsen in recuperatieleder. Hij is 11,5 meter langer dan zijn kortere broer en de Hermelijntrams. Omdat een Albatrostram over de volledige lengte een lage vloer heeft, is hij vlot toegankelijk voor rolstoelgebruikers en mensen die moeilijk te been zijn. Daarnaast is hij tot 35 procent energiezuiniger dan een PCC-tram. Tot slot is hij ook milieuvriendelijk, want hij rijdt op 100 procent groene stroom.

Antwerps ontwerp

De Albatrossen werden gebouwd door Bombardier en afgewerkt in de Brugse vestiging. Antwerpenaar Axel Enthoven ontwierp de tram. Hij tekende ook al voor het design van de Hermelijntram en voertuigen voor de Brusselse vervoermaatschappij MIVB.

(foto : ©Bert Smits - De Lijn)