Twee 18-jarigen uit Wuustwezel komen om bij crash in Sint-Katelijne-Waver

Rond 4 uur gebeurde er een zwaar ongeval op de Liersesteenweg in Sint-Katelijne-Waver, vlakbij het kruispunt met de Clemenceaustraat. Een personenwagen met vier jonge mensen vloog tegen geparkeerde wagens en een verkeerslicht. Er vielen twee dodelijke slachtoffers, allebei uit Wuustwezel.

De bestuurder kon uit de wagen klimmen, maar de anderen zaten gekneld. Een jongen werd uit de wagen geslingerd en was op slag dood, een tweede overleed later in het ziekenhuis. Beiden kwamen uit Wuustwezel.

De slachtoffers zijn studenten van de Thomas More Hogeschool in Sint-Katelijne-Waver. Ze waren op de terugweg van een fuif onderweg naar hun kot.