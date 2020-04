Wagen van chauffeur met meer dan 2800 euro openstaande boetes in beslag genomen

De politie heeft gisteren de wagen van een buitelandse chauffeur in beslag genomen. Hij had nog voor bijna 3000 euro aan openstaande boetes.

De verkeerspolitie controleerde donderdagavond een voertuig naar aanleiding van een hit van een ANPR-camera. De bestuurder had voor 2 862 euro aan snelheidsboetes bijeen gereden. Bovendien was zijn voertuig technisch allesbehalve in goede staat, zo reed hij rond zonder achterruit. Omdat het een buitenlandse bestuurder betrof, kreeg hij ter plaatse de rekening gepresenteerd. Omdat de man de boetes niet kon betalen, werd zijn wagen in beslag genomen.

(foto © Belga)