2 Antwerpse gebouwen kanshebber voor prestigieuze architectuurprijs

Twee vernieuwde Antwerpse gebouwen maken kans op een prestigieuze architectuurprijs.



Het nieuwe Havenhuis in Antwerpen, een ontwerp van de onlangs overleden Iraakse architecte Zaha Hadid, is genomineerd in de categorie kantoorgebouwen en maakt kans op de hoofdprijs van het World Architecture Festival dat in november plaatsvindt in Berlijn. Maar ook de gerenoveerde Koningin Elisabethzaal aan het Astridplein is genomineerd voor de internationale architectuurprijs. Net zoals het vernieuwde casino van Middelkerke