Vannacht zijn 2 auto's uitgebrand, één in Kalmthout en één in Brasschaat. De politie onderzoekt of er een verband bestaat tussen de branden.

De voorbije nacht zijn in de regio twee auto's uitgebrand. Rond half 5 werd de brandweer gealarmeerd voor een autobrand in de Hertendreef in Kalmthout. De woning zou ook beschoten zijn. En nog geen kwartier later kwam een gelijkaardige melding binnen uit de Papestraat in Brasschaat. De twee branden waren volgens de politie aangestoken. Volgens sommige bronnen hingen aan de auto in Brasschaat nummerplaten, die niet bij het voertuig hoorden. Of er een verband is tussen de twee branden, en of er een link is met het drugsmilieu, is nog niet duidelijk.

(foto : GvA - BFM)