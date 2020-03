2 besmette bewoners Melgeshof aan de beterhand

Twee bewoners van woonzorgcentrum Melgeshof in Merksem die besmet waren door het coronavirus zijn inmiddels aan de beterhand. Eén van hen mag al terugkeren naar het Melgeshof, dan tweede persoon blijft voor alle zekerheid in het ziekenhuis. Uit voorzorg werden alle bewoners van het woonzorgcentrum in quarantaine geplaatst, maar er is volgens Zorgbedrijf Antwerpen zeker geen sprake van een besmettingshaard in het Melgeshof.