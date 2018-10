2 dodelijke slachtoffers bij brand in Deurne

In de Jan de Cordesstraat in Deurne zijn vanavond twee lichamen gevonden bij een brand.

De brandweer werd opgeroepen voor een kamerbrand. Het vuur was snel onder controle maar in de woning werden twee overleden personen gevonden, dat bevestigt de politie aan GvA. Over de identiteit van de slachtoffers en over de doodsoorzaak is voorlopig nog niets geweten.

Volgens de politie is het niet zeker dat de twee slachtoffers stierven door de brand. Het gerechtelijk labo is ter plaatse en er is een perimeter ingesteld. Het gerecht zal de situatie nu verder onderzoeken.

(bron en foto GvA)