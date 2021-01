Mobiliteit en Verkeer 2 dodelijke slachtoffers bij ongeval in de haven

Een heel goede middag en welkom. In de Antwerpse haven is vroeg in de ochtend een ongeval gebeurd met twee dodelijk slachtoffers. Bij het ongeluk -aan het op-en afrittencomplex Kanaaldok op de Antwerpse R2- waren twee vrachtwagens en een personenwagen betrokken.