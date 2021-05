2 jaar na de moord op Julie: "'s Avonds fiets ik hier niet"

Dimitri Van den Bergh begint aan het tweede luik van de Premier League. Dat is zeg maar de hoogste competitie in de darts-wereld. Na de eerste ronde staat de Merksemnaar mee aan de leiding. Het gaat dus echt wel uitstekend met Dancing Dimi. In aanloop naar de competitie morgen zit hij nu al verplicht geïsoleerd in een hotel in Engeland. En dus zoomden wij even richting zijn hotelkamer.