2-jarige loopt straat op en wordt aangereden

Er zijn concrete plannen voor de bouw van een groot aantal nieuwe betaalbare appartementen in Borgerhout. Het gaat om 43 appartementen tussen de Kerkstraat en de Helmstraat, die verhuurd zullen worden door de sociale huisvestingsmaatschappij ABC. De nood aan betaalbare appartementen in deze snelgroeiende buurt is erg groot. De bouwaanvraag wordt binnenkort opnieuw ingediend, maar eerst wil vastgoedontwikkelaar Timeless Developers de plannen voor extra parkings en groenaanleg nog bespreken met de buurt.Het project De Kistemaecker is voorzien in De Kistemaeckerstraat, in het hart van Borgerhout. Vandaag staan er nog een dertigtal oude garageboxen die in het verleden al meermaals het speelterrein waren van drugsdealers en vandalen. Straks moeten er 43 appartementen komen - goed voor zo’n honderdtal nieuwe bewoners - en dat op een terrein van 3.500 vierkante meter. Een woonproject van die grootorde in deze buurt, is de laatste jaren een zeldzaamheid. In totaal gaat het om een buurtinvestering van goed zes miljoen euro. Naast de 43 geplande appartementen worden zo 26 ondergrondse parkeerplaatsen en 120 fietsenstallingen voorzien aan sociale - en dus erg goedkope - tarieven. Om de parkeerdruk te verlichten, wordt nu voorgesteld om dit aantal verder uit te breiden tot 65 parkings of meer. Ook de plannen voor de groeninvulling zijn nog ruim bespreekbaar. Op de huidige locatie is vandaag enkel sprake van een aantal bomen op een privaat gelegen binnentuin. Bedoeling is om op de site een groot deel private tuinen en een openbaar plein te voorzien met de nodige groenaanleg. Daardoor zou er dubbel zoveel groen komen als vandaag het geval is. Bovendien krijgen de drie appartementencomplexen ook nog eens elk een groendak.Opzet is om dit jaar nog met de bouwwerken te kunnen starten. In het voorjaar van 2019 zullen de eerste inwoners dan allicht hun intrek in het nieuwe complex kunnen nemen. Sociale woningmaatschappij ABC zal instaan voor de verhuur.