In Mortsel, Aartselaar en Rumst zetten ze binnenkort geen huisvuilzakken meer op de stoep, maar wel afvalcontainers. De gemeenten stappen de komende maanden over op het zogeheten Diftar-systeem. Daarbij sorteren inwoners hun afval in containers en niet in zakken en betalen ze het gewicht van hun afval. Dat moet gebruikers ertoe aanzetten om beter te sorteren.