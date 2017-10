2 kinderverzorgsters krijgen opschorting van straf

Twee kindverzorgsters uit Antwerpen krijgen elk 3 jaar met opschorting van straf. De 2 vrouwen werkten in de naschoolse kinderopvang De Nerviër in Antwerpen. Daar plakte éen van hen de vinger van een peutertje met plakband aan zijn neus, om het neuspeuteren af te leren.



Een andere kleuter werd op een strafstoel gezet en zijn handen werden met brede plakband bij mekaar gekleefd. De feiten dateren van 2 jaar geleden, maar de ouders van de kinderen kregen de feiten pas veel later te horen. Er werd 8 en 6 maanden celstraf gevraagd, maar uiteindelijk blijft het dus bij een opschorting van straf. Een van de begeleidster is intussen ontslagen, de andere nam zelf ontslag.