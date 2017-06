2 maal zilver voor Museum Plantin-Moretus

In de maand mei werden de prestigieuze prijzen uitgereikt voor de erfgoedsector en de designsector. Het Museum Plantin-Moretus viel tweemaal in de prijzen. Op 17 mei mocht directeur Iris Kockelbergh de eervolle vermelding van de International Award of Museums and Heritage in London ontvangen. Op 27 mei haalde Kastaar een zilveren European Design Award op in Porto.

Op 17 mei vond de uitreiking van The International Award van Museum and Heritage plaats. Iris Kockelbergh, directeur van het Museum Plantin-Moretus nam in London de eervolle erkenning, zeg maar zilver, van deze prestigieuze internationale museumprijs in ontvangst. Het museum is trots dat het deze prijs in de wacht sleept en internationaal gehonoreerd wordt voor de inspanningen die het museum en de stad Antwerpen de voorbije jaren leverden. Het vernieuwd museumconcept, het nieuwe depot en de nieuwe leeszaal wordt door de professionele vakjury gesmaakt en erkend als een innovatief kwaliteitsvol project.

Jaarlijks wordt ook de European Design Awards toegekend. Een onafhankelijke jury bestaande uit drukkers, uitgevers, journalisten en academici evalueert elk jaar de beste voorbeelden uit ‘communication design’ in Europa. Kastaar, het Antwerps analoog drukkerscollectief van de grafische ontwerpers An Eisendrath en Stoffel Van den Bergh, en het Museum Plantin-Moretus vielen in de prijzen voor hun samenwerking naar aanleiding van de heropening van het museum. Kastaar behaalde Zilver in de de categorie Miscellaneous Printed. Ze werden gehonoreerd voor hun creatieve insteken waarmee ze sympathie voor het drukkersvak opwekten in Antwerpen.