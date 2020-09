2 mannen beroven nachtwinkel van geld en sigaretten

Artsen zijn niet te spreken over enkele versoepelingen die eergisteren tijdens de Nationale Veiligheidsraad werden aangekondigd. Zo werd onder andere de verplichte bubbel van vijf vaste contacten per gezin afgeschaft. Voortaan is er enkel nog het 'advies' om het aantal contacten te beperken en mag ieder individu per maand nu met vijf personen nauw contact hebben. Jan Stroobants van de Belgische vereniging van spoedartsen publiceerde gisteren met collega's een open brief om de alarmbel te luiden.