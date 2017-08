2 mannen en een minderjarige aangehouden voor inbraak in Brecht

Lokale Politie Voorkempen kon dinsdag drie mannen in de Lessiusstraat in Brecht vatten. Het trio, waarvan één minderjarige, wordt verdacht van een inbraak in een woning.

Twee van hen, een Belg en een Serviër, verschenen gisteren voor de onderzoeksrechter. Hun aanhouding werd bevestigd. De minderjarige verdachte van Servische nationaliteit moest zich verantwoorden voor de jeugdrechter. Ook hij werd verder aangehouden.

Dinsdag 1 augustus kort voor 16u zag een buurtbewoonster hoe drie mannen de tuin van een woning gelegen in de Lessiusstraat te Brecht binnengingen. Omdat ze wist dat de bewoners niet thuis waren, belde ze meteen de politie. Interventieploegen van de politiezone Voorkempen kwamen onmiddellijk te plaatse en merkten dat de

achterdeur opengebroken was. Terwijl de ploegen zowel de woning als de omgeving uitkamden, werden drie

verdachten op het dak van de woning gespot. Het trio zette het op een lopen. Twee van hen werden even

verderop in een tuin gevat. De andere werd staande gehouden op de parking van een winkel in de

Lessiusstraat. In de Broekhovenstraat werd een gehuurd voertuig aangetroffen, waarmee de verdachten zich

verplaatsten. Ze hadden inbrekersmateriaal en juwelen op zak.