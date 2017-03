2 mannen gezocht in verband met overval op 80-jarige

Politie en gerecht zijn op zoek naar 2 mannen in verband met de overval op een 80-jarige vrouw op Linkeroever.

De overval gebeurde op de Gloriantlaan op 19 december vorig jaar rond 16u20. Die maandagnamiddag had de vrouw een lezing bijgewoond in de bibliotheek van Linkeroever. Rond half 4 was ze te voet op de terugweg naar huis. Ter hoogte van de Gloriantlaan werd ze plots overvallen door 2 mannen. Die grepen haar handtas en gingen er vandoor. Het slachtoffer, een vrouw van 80 jaar, kwam zwaar ten val en werd met een hersentrauma overgebracht naar de spoedafdeling van het Stuivenbergziekenhuis.

Op bewakingsbeelden zijn 2 mannen te zien die beantwoorden aan de beschrijving van verschillende getuigen. Ze werden gefilmd voor de feiten. Indien deze mannen niets met de feiten te maken hebben, vragen de speurders dat ze contact opnemen met de politie zodat deze piste kan worden afgesloten. Ze zijn vermoedelijk tussen 18 en 20 jaar oud.

De eerste man heeft een getaande huid. Hij is normaal gebouwd en ongeveer 1m75 lang. Hij heeft kort donker haar. Op de dag van de feiten droeg hij een donkere jas met een pelskraag, een jeansbroek en sportieve schoenen.

De tweede man is groter, ongeveer 1m80 a 1m90 lang. Hij is slank en heeft kort donker haar. Hij droeg een witte training en donkere schoenen en hij had een rugzak bij.

Meent u de mannen te kennen of weet u waar ze verblijven, aarzel dan niet contact op te nemen met de politie.