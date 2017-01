2 miljard pintjes bier vertrekken op jaarbasis uit Antwerpse haven

Op het einde van vorig jaar waren er ruim 20.000 mensen aan de slag in een zogenaamde flexi-job in de horeca. Dat heeft staatssecretaris voor Bestrijding van Sociale Fraude Philippe De Backer (Open Vld) laten becijferen. Wie al voor vier-vijfde werkt in een hoofdjob, kan nog onbeperkt bijverdienen met zo'n flexi-job in de horeca, zonder dat er RSZ of belasting hoeft betaald te worden. De Backer zou graag het systeem ook willen invoeren in de retail, bijvoorbeeld bij bakkers en slagers.