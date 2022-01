Donderdagnamiddag pikten de ANPR-camera's een nummerplaat op die toebehoorde aan een onverzekerde wagen. Het verkeersondersteuningsteam van de Antwerpse politie deed nazicht naar het voertuig en kon het onderscheppen op het Eilandje. De bestuurder kon geen verzekeringsbewijs voorleggen. Zijn wagen was ook al 3 jaar niet meer geldig gekeurd. De vijftiger vertelde de politie dat hij zijn rijbewijs thuis was vergeten. Uit de controle bleek echter dat de man al viermaal was veroordeeld tot een levenslang rijverbod. Hij stond bovendien nog geseind voor een vluchtmisdrijf na een ongeval. In opdracht van de magistraat werd de man gearresteerd, hij wordt voor de onderzoeksrechter geleid. Zijn wagen werd in beslag genomen. Foto Belga