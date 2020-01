2 nachten beperkte hinder op E19 richting Antwerpen

Volgende week voert het Agentschap Wegen en Verkeer gedurende twee nachten onderhoudswerken uit op de E19 ten noorden van Antwerpen. Tussen de op- en afrittencomplexen van Loenhout (nr. 2) en Sint-Job-in-‘t-Goor (nr. 4) vinden er richting Antwerpen lokale asfaltherstellingen plaats. Ter hoogte van de werfzone moet het verkeer over één rijstrook passeren.

Het wegdek van de E19 ten noorden van Antwerpen is plaatselijk aan vernieuwing toe. Daarom voert het agentschap lokale asfaltherstellingen uit tussen de op- en afrittencomplexen van Loenhout en Sint-Job-in-‘t-Goor. Er wordt enkel gewerkt in de richting van Antwerpen. Ter hoogte van de werfzone (ongeveer 2km in lengte) is de rechterrijstrook afgesloten en moet het verkeer over de linkerrijstrook passeren. De werken zijn onder voorbehoud van de weersomstandigheden gepland tijdens de nachten van dinsdag 4 en woensdag 5 februari, telkens tussen 21u en 06u. Alle op- en afritten blijven steeds open.