2 nachtwinkels in Ekeren betrapt op verkoop verdovende middelen 'onder de toog'

Gisteren controleerde het wijkteam van Ekeren verschillende nachtwinkels in de omgeving. Ze wilden nagaan of de winkels attributen verkopen die gebruikt kunnen worden om drugs te gebruiken. Eerder trad de politie in die materie al sensibiliserend op.

In twee winkels vond de politie nog heel wat voorwerpen die in beslag zijn genomen. Het gaat om zogenaamde 'lange blaadjes', crushers en voorgerolde joints. Het viel op dat de spullen in de twee winkels onder de toog binnen handbereik van de verkoper lagen.

Eén van de winkels had zich na de sensibiliseringactie wél volledig in regel gesteld. De twee andere winkels kregen een proces-verbaal voor het aanzetten tot gebruik van verdovende middelen.