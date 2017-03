2 nieuwe spelers voor Antwerp Giants

Antwerp Giants heeft twee nieuwe spelers aangetrokken. Een komt er al meteen. De Amerikaan Kevin Punter. De andere, Dennis Donkor, is terug van weggeweest.



Hij is de vervanger voor de geblesseerde Hawkins. Punter is 23 , 1meter90 en speelde onder andere bij Tennessee, maar was ook al actief in Griekenland. De tweede nieuwe naam is een opmerkelijke. Want Dennis Donkor komt terug naar de Giants. De rasechte Antwerpenaar was jarenlang één van dé grote talenten bij de Giants. Maar toch bleef ie toen vooral vaak op de bank zitten. 3 jaar geleden ging hij dan naar Limburg United en later ook Brussels. Nu keert hij dus door de grote poort terug bij de Giants. Maar dat zal wel pas vanaf volgend seizoen zijn.