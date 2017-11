2 nieuwe zones 30 voor Wilrijk en Antwerpen

Wilrijk en Antwerpen krijgen er nieuwe zones 30 bij. Het gaat om de uitgebreide zone Valaar Oost en de gloednieuwe zone Oosterveld Elsdonk NW. De nieuwe zones worden in de loop van dit jaar nog ingericht.

Valaar Oost

De nieuwe zone 30 Valaar Oost in de districten Wilrijk en Antwerpen is een uitbreiding van de reeds bestaande zone 30 Orchideënstraat en omgeving. De nieuwe zone 30 wordt begrensd door de VIIde Olympiadelaan, Boomsesteenweg, Berkenrijslaan, Pastoor Bauwenslaan, Letterkundestraat (tussen Pastoor Bauwenslaan en Smedenstraat) en de Schijfwerpersstraat. Deze grensstraten zijn niet in de zone begrepen. De bestaande zones 30 aan schoolomgevingen worden overgenomen door de nieuwe, algemene zone 30.

Daarnaast voorziet het district Wilrijk in een volledige herprofilering van de Pastoor Bauwenslaan. Er komen verhoogde en vrijliggende fietspaden tussen de parkeerstrook en het voetpad. Op de kruispunten worden snelheidsremmers voorzien. Deze werken zijn net gestart. Het einde is voorzien in mei 2018.

Oosterveld Elsdonk NW

In de districten Wilrijk en Antwerpen wordt er naast de uitbreiding van Valaar Oost, ook een gloednieuwe zone 30 begrensd: Oosterveld Elsdonk NW. Oosterveld Elsdonk NW heeft als grensstraten: Prins Boudewijnlaan, R11, Jules Moretuslei en Groenenborgerlaan. De grensstraten maken geen deel uit van de zone 30.