2 oude trams brengen De Lijn 12 750 euro op

De 2 PCC-trams die De Lijn online heeft geveild, hebben samen 12 750 euro opgebracht. Dat is véél meer dan verwacht.

De Lijn heeft 2 oude PCC-trams te koop aangeboden. Bij de schroothandelaar zou dat ongeveer 250 euro hebben opgebracht. De verkoop van beide trams heeft 12 750 euro in het laadje gebracht. In totaal is er 69 keer geboden op beide trams. De laatste uren is de prijs zelfs nog verdrievoudigd. De ene tram verwisselde voor 6750 euro van eigenaar, de andere ging 6000 euro.

Wie de nieuwe eigenaars zijn en welke plannen ze hebben met hun nieuwe aanwinst, weten is niet bekend. Het veilinghuis checkt of ze met hun plannen naar buiten willen komen. De komende dagen wordt met veilinghuis Vavato bekeken of er nog trams in aanmerking komen voor een veiling.