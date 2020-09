In Emblem was er deze voormiddag even wat opschudding. Een visvijver langs de Kleine Nete werd gedempt, en de bomen gerooid. Maar het is Natuurpunt dat de oorspronkelijke natuur wil herstellen. Illegale buitenverblijven met een vijver van 50 jaar oud moeten weg, en het moeras moet terugkomen.