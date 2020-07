2 personen geverbaliseerd voor betreden Groot Schietveld in Brasschaat

Er zijn gisteren twee personen geverbaliseerd omdat ze het militaire domein Groot Schietveld in Brasschaat waren binnengedrongen. Dat is verboden en dus zullen de twee vervolgd worden.

Begin deze maand was er nog een grote sensibiliseringsactie van het leger op Groot Schietveld. Het natuurgebied is verboden terrein, maar toch duiken er steeds meer wandelaars en fietsers op. En dat is met gevaar voor eigen leven: het leger houdt er regelmatig schietoefeningen. Na de zachte campagne van twee weken geleden waarbij overtreders enkel werden aangesproken, is nu overgeschakeld op een repressieve aanpak. Wie betrapt wordt mag het gaan uitleggen aan de politie. Twee mensen mogen dat dus al doen.