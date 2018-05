2 rijstroken in Kennedytunnel afgesloten

Er zijn twee rijstroken afgesloten in de Kennedytunnel.

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft beslist om de rechterrijstrook van de Kennedytunnel in Antwerpen zowel in de richting van Gent als van Nederland af te sluiten. De verlichtingsarmaturen boven deze rijstroken blijken op verschillende plaatsen los te komen en het risico is te groot dat sommigen op het wegdek terecht komen. Om de veiligheid van de weggebruikers niet in het gedrang te brengen worden de rechterrijstrook richting Gent en Nederland preventief afgesloten. Voor de overige rijstroken is een afsluiting niet nodig gezien de armaturen in betere staat zijn. Het agentschap zal vannacht en volgende nacht werken uitvoeren om de verlichting te beveiligen in afwachting van een volledige renovatie volgend jaar. Het agentschap hoopt de werken in twee nachten te kunnen uitvoeren, in tussentijd blijven de rechterrijstroken afgesloten.



Verkeer van Gent naar Hasselt en omgekeerd rijdt beter om via Brussel. De Liefkenshoektunnel is in beide richtingen tolvrij.

(bron : wegen en verkeer)